Son Dakika Haberleri: Elazığ'da silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi
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Elazığ'da silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi

6 dakika önce

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Muhammet Karagül (38) ile kardeşi Kadir Karagül (35) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Elazığ'da silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, System.String[]
ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Muhammet Karagül (38) ile kardeşi Kadir Karagül (35) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Ahmet Aytar Meydanı'nda dün gece, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed ve Kadir Karagül kardeşler ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karagül kardeşler Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer 2 yaralı ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Karagül kardeşler, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:55 Kaynak: DHA
polis, elazığ, Güncel
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