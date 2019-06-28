Elazığ'da silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Muhammet Karagül (38) ile kardeşi Kadir Karagül (35) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Ahmet Aytar Meydanı'nda dün gece, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed ve Kadir Karagül kardeşler ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karagül kardeşler Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer 2 yaralı ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Karagül kardeşler, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Elazığ