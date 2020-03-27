Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kavgada 2 kişiyi kesici aletle yaralayıp pompalı tüfekle de ateş ettikten sonra kaçan şüpheliler K.B, T.O. ve Y.O'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.