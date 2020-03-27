Son Dakika › Güncel › Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandı
7 saat önce
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kavgada 2 kişiyi kesici aletle yaralayıp pompalı tüfekle de ateş ettikten sonra kaçan şüpheliler K.B, T.O. ve Y.O'yu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:36 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı