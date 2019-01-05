Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

40 dakika önce

Elazığ'da oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
Elazığ'da oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Akpınar Mahallesi Bozca Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Zülfü Metin Canpolat (38) evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:17 Kaynak: AA

Metin Canpolat, Akpınar, Elazığ, Güncel
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