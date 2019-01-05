Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü
40 dakika önce
Elazığ'da oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Elazığ
'da oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Akpınar
Mahallesi Bozca Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Zülfü Metin Canpolat
(38) evine giderken silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Canpolat, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polis
ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:17 Kaynak: AA
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