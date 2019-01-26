Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta, otomobille takip ettiği Hayrettin D'ye bir kıraathanenin önünde silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralanan Hayrettin D, olay yerindeki bir araçla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Açılan ateşte seken kurşunlardan 2'si de kıraathanenin camına isabet etti.

Polis ekipleri, saldırının ardından geldiği otomobille kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Saldırı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Çarşı Mahallesi, Elazığ, Güncel
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