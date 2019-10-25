Son Dakika Haberleri: Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı Yolda yürürken vuruldu, şüpheli kaçtıELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yolda yürürken vuruldu, şüpheli kaçtı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen S.A. bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan merminin hedefi olan S.A. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, Narlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akılalmaz olay! Eşiyle ilişkisi olan kişiye çıplak fotoğrafla şantaj yaptı, polis kıskıvrak yakaladı
İstanbul'da çocuk istismarı: 8 kişi gözaltında Liseyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Hademe gözaltına alındı Uyuşturucu satıcısı genç doktora narkotik baskını! Suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 22:35:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]