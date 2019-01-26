Elazığ'da Silahlı Saldırı Kamerada: 1 Yaralı
18 dakika önce
Elazığ'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da kahvehaneye giderken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Elazığ
'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da kahvehaneye giderken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İcadiye Mahallesi Dar Sokak'ta kahveye giren H. D'ye caddede bir süre bekleyip hareket eden otomobilden inen bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda yaralanan H.D., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntüledi. Saldırganın yakalanması için yakalanması için polis çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:03 Kaynak: İHA
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