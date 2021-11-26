Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Yakup Muhammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bir çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi.
Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayda kurşunların isabet ettiği kedi telef oldu, 2 araçta hasar oluştu.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde silah bulunan zanlı ile çevredekilerin kaçması yer alıyor.
Kaynak: AA
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