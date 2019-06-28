Son Dakika Haberleri: Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Aytar Meydanı'nda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet (38) ve Kadir K. (35) kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Bıçaklanarak ağır yaralanan Muhammet K. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Kadir K. ise kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.
Her iki kardeşin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:27 Kaynak: AA
fırat üniversitesi hastanesi, polis, elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı Tekstil fabrikasında korkutan patlama! Belediyeden vatandaşlara "Evlerinizi terk edin" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 03:56:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]