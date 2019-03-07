Elazığ'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı
27 dakika önce
Elazığ'da bir iş yerindeki silahlı ve bıçaklı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Elazığ
'da bir iş yerindeki silahlı ve bıçaklı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak'ta yufkacı dükkanı bulunan E.Ç. ve çalışanlarına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı.
Saldırıda, iş yeri sahibi E.Ç. tüfekle yaralanırken, yanında çalışan 3 kişi ise bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:52 Kaynak: AA
Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti
Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var