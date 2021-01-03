Elazığ'da sis bastırdı, göz gözü görmüyor - Son Dakika

Elazığ'da sis bastırdı, göz gözü görmüyor

03.01.2021 19:18

Elazığ'da akşam saatlerinde sis etkisini gösterirken sürücüler zor anlar yaşadı.

Elazığ'da akşam saatlerinde sis etkisini gösterirken sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji ise bölge geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Elazığ'da 5 gündür ara ara sis etkisini gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, bugün gün batımı ile etkisini daha fazla arttırdı. Kent merkezi ve ana yollarda göz gözü görmedi. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü kentte vatandaşlar yürümekte bile zorluk çekti. Yollarda ilerleyeme çalışan sürücüler de zor anlar yaşadı. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler yavaş ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Sürücülerden İbrahim Ata, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar indiğini belirterek, "Normalde 2-3 metreden fazla gözükmüyor. Markete geldim ama zor bela gelebildim o da mecburen geldim. Arkadan gelen araç zaten fark etmiyor o yüzden dörtlü flaşörleri yakmak lazım. Çünkü görüş mesafesi çok kısa" dedi.

Vatandaşlardan Ali Demir ise, "Sis, aksam saat 17: 00'dan sonra etkili oldu. Daha sonra daha da yoğunlaştı. Arabalar da çalışmıyor yürümeye çalışıyorum, zaten yolumu zar zor buluyorum" diye konuştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın az bulutlu olarak geçmesi, gün içerisinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Elazığ'da sis bastırdı, göz gözü görmüyor
Elazığ'da sis bastırdı, göz gözü görmüyor
Elazığ'da sis bastırdı, göz gözü görmüyor
Elazığ'da sis bastırdı, göz gözü görmüyor

Meteoroloji, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da sis bastırdı, göz gözü görmüyor - Son Dakika


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