Elazığ'da "Sizden Biriyiz" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Sizden Biriyiz' projesi - Son Dakika

Elazığ'da "Sizden Biriyiz" projesi

6 saat önce

Elazığ'da İl jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da

Elazığ'da İl jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, proje kapsamında Hankendi Şehit Eyüp Kan İlkokulu, Hankendi Ortaokulunda öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediyeler veren jandarma personeli, okul servis araçlarını denetledi.

Öte yandan proje kapsamında Sivrice Kadın Açık Ceza infaz Kurumunda görevli personel ve mahkumlara yönelik kadına şiddet ve aile içi şiddeti önleme konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekiplerince bu tür programların devam edeceği belirtildi.

Hankendi, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

22 yıldır cinayetten aranan zanlı, evinin salonunda kazdığı kuyuda yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

Son Dakika Haberleri
21:58 Meksika'da gizli mezarda 5 ceset bulundu - Son Dakika
21:56 Konya, kendi ekosistemini "şehir coin" ile kuracak - Son Dakika
21:52 Putin'in Federal Meclise hitabı, hükümete istifa getirdi - Son Dakika
21:50 Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
21:48 Uluslararası Basın Enstitüsünden AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'a kınama - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:59:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da "Sizden Biriyiz" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]