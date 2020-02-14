Elazığ'da soğuktan baraj dondu - Son Dakika

Elazığ'da yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından son bir haftadır-5 ile-15 derecede hissedilen soğuk hava, Cip Baraj Gölünü dondurdu.



Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 10'lara kadar düşmesi kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölünün tamamen donmasına neden oldu. Donan göl karla birlikte farklı bir güzellik oluşturdu.



Cip Barajının Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Nurullah Ersöz, "Normalde insanların Mart ve Nisan aylarında ailecek buraya gelip oturdukları yerdi. Şuan da baraj gölü soğuk kış şartlarından dolayı donmuş durumda. Bende Cip Baraj Gölüne gelerek fotoğraf ve video çektim" dedi. - ELAZIĞ