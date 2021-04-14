Elazığ'da şok ve asayiş uygulamalarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı şok ve asayiş uygulamalarında aranan 131 şahıs yakalandı, 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, son bir hafta içerisinde şok ve asayiş uygulamaları yaptı. Ekiplerin yaptığı uygulamalarda aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi 131 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 35'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 9 adet ruhsatsız tabanca,2 adet av tüfeği, 211 gr metamfetamin maddesi ile çalıntı olduğu belirlenen 1 adet otomobil,2 adet motosiklet ile piyasa değeri 19 bin TL olan inşaat malzemeleri ele geçirildiği öğrenildi.

Öteyandan ekiplerin yaptıkları çalışmalar sırasında kayıp olarak aranan 9 şahsın da bulunup yakınlarına teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ