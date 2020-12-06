Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi
06.12.2020 10:25
Son dakika haberi: Jandarma ekiplerinin sokak hayvanları beslemeleri Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan ve pazartesi günü saat 05.
Jandarma ekiplerinin sokak hayvanları beslemeleri Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.
Jandarma ekipleri, kısıtlamada sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere giderek mama bıraktı.
Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Elazığ'da cadde, sokak ve meydanlar boşalırken, ekiplerin kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek bırakması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Son Dakika ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı "Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Uyuşturucu tacirinin "Bel ağrısı için takıyorum" dediği korsenin içinden 780 gram esrar çıktı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı