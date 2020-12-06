Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin sokak hayvanları beslemeleri Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Jandarma ekipleri, kısıtlamada sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere giderek mama bıraktı.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Elazığ'da cadde, sokak ve meydanlar boşalırken, ekiplerin kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek bırakması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.