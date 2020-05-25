Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

İki kişi hakkında ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmaktan adli işlem yapıldı.

5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.

Araçlarda yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Motosikletli polis timlerince durdurulan iki otomobilde izinsiz sokağa çıkan 5 kişi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı 'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Elazığ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu

"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım

Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu

Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı

Cem Uzan torun sahibi oldu

Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu