Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.
Motosikletli polis timlerince durdurulan iki otomobilde izinsiz sokağa çıkan 5 kişi tespit edildi.
Araçlarda yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.
İki kişi hakkında ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmaktan adli işlem yapıldı.