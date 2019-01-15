Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Elazığ'da Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

1 saat önce

Elazığ'de belediye ekipleri, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına yem bıraktı.

Elazığ'da Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı, System.String[]
Elazığ'de belediye ekipleri, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına yem bıraktı.

Karla kaplı Elazığ'da hava sıcaklığını eksilere düştüğü bu günlerde sokak hayvanları unutulmadı. Sokak hayvanlarının korunması için çalışmalarını yürüten Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşırı soğuklar nedeniyle kentin farklı birçok noktasına yem, mama ve su bıraktı. Ekipler, yem bırakma esnasında yanlarına gelen hayvanları ise kendi elleriyle besledi.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şehrin birçok noktasına sokak hayvanları için yem, mama ve su bırakıldığı belirtilerek, aşırı soğuklarda aç kalmamalarının önüne geçildiği kaydedildi.

Açıklamada Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin belirli bir program dahilinde sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:59 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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