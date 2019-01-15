Elazığ'da Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
1 saat önce
Elazığ'de belediye ekipleri, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına yem bıraktı.
Elazığ
'de belediye ekipleri, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına yem bıraktı.
Karla kaplı Elazığ'da hava sıcaklığını eksilere düştüğü bu günlerde sokak hayvanları unutulmadı. Sokak hayvanlarının korunması için çalışmalarını yürüten Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşırı soğuklar nedeniyle kentin farklı birçok noktasına yem, mama ve su bıraktı. Ekipler, yem bırakma esnasında yanlarına gelen hayvanları ise kendi elleriyle besledi.
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Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şehrin birçok noktasına sokak hayvanları için yem, mama ve su bırakıldığı belirtilerek, aşırı soğuklarda aç kalmamalarının önüne geçildiği kaydedildi.
Açıklamada Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin belirli bir program dahilinde sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:59 Kaynak: İHA
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