Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Sokakta satranç var" etkinliği
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Elazığ'da "Sokakta satranç var" etkinliği

33 dakika önce

Elazığ'da "sokakta satranç var" etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da "sokakta satranç var" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonunca toplumda farkındalık oluşturmak adına sokaklarda, parklarda, meydanlarda oynanabileceğini göstermek adına her yıl eylül ayının ilk haftası düzenlenen satranç günlerinin beşincisi gerçekleştirildi.

Öğretmenevi önünde düzenlenen etkinlikte, aileler çocuklarıyla satranç oynadı.

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, amaçlarının satranç kültürü oluşturmak, bu kültürü yaymak, tanıtmak ve sevdirmek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her yerinde satranç bahçeleri oluşturmak ve insanların dikkatini çekmektir. Sokakta geçen insanlar burada ne oluyor diye gelip bakıyor. Etkinliğe dahil oluyorlar. Bizim de zaten amacımız buydu. Bir farkındalılk yaratmaktı. İnsanlara her yerde satranç oynanabileceğini gösteriyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:57 Kaynak: AA
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