Elazığ'da son bir haftada 119 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da son bir haftada 119 şüpheli yakalandı

29.04.2022 12:02
Elazığ'da son bir haftada 119 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 119 şüpheli yakalanırken, zanlılardan 24'ü tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 119 şüpheli yakalanırken, zanlılardan 24'ü tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen toplam 119 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 24'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 7 kişi bulunurken, denetimler esnasında 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet fişek, 1 adet tüfek 37 gram metamfetamin maddesi 9 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca denetimlerde çalıntı olduğu tespit edilen 1 elektrikli bisiklet de sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da son bir haftada 119 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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