Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı

01.04.2022 09:53
Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı

Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aladikme köyünde bir sondaj makinesine ait bazı parçaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen 2 zanlı operasyonla yakalandı.

Bulunan sondaj makinesine ait parçalar sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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