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Elazığ'da sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Elazığ'da sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 6 gözaltıELAZIĞ - Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili terör örgütü PYD/YPG'nin amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 6 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili terör örgütü PYD/ YPG'nin amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak terör örgütü PYD/YPG adına propaganda yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütün talimat ve amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapan 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik il merkezi ile Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinden çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller de ele geçirildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 6 gözaltı

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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