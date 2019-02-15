Elazığ'da Sosyal Medyadan Pkk/kck Propagandasına 12 Gözaltı
10 dakika önce
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Elazığ
'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen merkez, Karakoçan
, Kovancılar
ve Arıcak
ilçelerinde 12 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:04 Kaynak: İHA
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