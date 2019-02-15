Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Sosyal Medyadan Pkk/kck Propagandasına 12 Gözaltı

Elazığ'da Sosyal Medyadan Pkk/kck Propagandasına 12 Gözaltı

10 dakika önce

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da Sosyal Medyadan Pkk/kck Propagandasına 12 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen merkez, Karakoçan, Kovancılar ve Arıcak ilçelerinde 12 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Elazığ, PKK, 3. Sayfa
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