Elazığ'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı
47 dakika önce
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.
ELAZIĞ'ın Karakoçan
ilçesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.
Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri 3 kişinin evlerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evlerinde de arama yapılan 3 kişi, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:28 Kaynak: DHA
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