Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Elazığ'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı

47 dakika önce

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

Elazığ'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri 3 kişinin evlerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evlerinde de arama yapılan 3 kişi, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:28 Kaynak: DHA

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