Elazığ'da sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapmasında Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.



Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü Korona virüs nedeniyle tedbirler alınarak kutlanıyor. Bu kapsamda resmi tören Valilik önünde Atatürk Anıtına sosyal mesafe kuralına uyularak çelenk bırakılmasıyla başlandı. Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vedat Demiral ile sınırlı sayıda emniyet ve milli eğitim personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının arından Müdür Yardımcısı Demiral tarafından, anıta çelenk konuldu.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çelenk sunduklarını aktaran İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Vedat Demiral, "Virüs nedeniyle birbirimizden mesafeli durarak gerçekleştirdik. Bugün kurumlarımızda bayrak ve balon dağıtıldı. Okul müdürleri tarafından veliler bilinçlendirilip herkes kendi balkonunda bayrak asıp İstiklal Marşını söyledi" dedi. - ELAZIĞ