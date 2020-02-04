Elazığ'da spor faaliyetleri tamamen durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığ'da spor faaliyetleri tamamen durduruldu - Son Dakika Spor

Elazığ'da spor faaliyetleri tamamen durduruldu

6 saat önce

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından spor hayatı tamamen durdu.

Elazığ'da spor faaliyetleri tamamen durduruldu, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından spor hayatı tamamen durdu. Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla deprem mağdurlarının mağduriyetleri giderilene kadar Elazığ'da tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıklayarak ilgili kurumları bilgilendirdi.


İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:


"24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Deprem, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:07 
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