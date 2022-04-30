Elazığ'da sportif olta balıkçıları bir araya geldi - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde sportif olta balıkçıları iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneğince düzenlenen programa çok sayıda üye katıldı.

Dernek Başkanı Harun Gülecen, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularının arttı bir ay olduğunu belirtti.

Ramazanın tüm İslam aleminin kardeşliğine vesile olması dileğinde bulunan Gülecen, "Dostluk çerçevesinde güzel bir yemek oldu, böyle vesilelerle inşallah sıkça bir araya geliriz. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ile Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Ateşşahin'de katıldı.