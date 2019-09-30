Elazığ'da stajyer öğrencilere uyum toplantısı

Elazığ'da stajyer öğrencilere yönelik uyum toplantı düzenlendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar bünyesinde staj görecek olan 40 öğrenciye yönelik uyum toplantısı düzenlendi.Kurumun konferans salonun gerçekleştirilen toplantıda stajyerlere alanında uzmanlar tarafından, çalışma alanları, birim müdürlüklerinin görevleri anlatıldı.



İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar bünyesinde staj görecek olan öğrencilere toplantı yapıldığını belirten İl Müdürü Suat Kenç, "İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar bünyesinde aynı anda farklı birimlerde görevli 40 stajyer öğrenci görev yapacak. Staj eğitimin pratiğe ve tecrübeye dönüşmesi ile geleceğe yön vermesi açısından çok önemli. Bizim kapımız naçarların kapısı ve biz bu bilinçle çalışıyoruz. Bizim şiarımız kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Bir insanın bilmesi kadar kendisini yetiştirmesi de önemlidir. Bu bağlamda, yaptığı meslekle ve işindeki başarısıyla önemsenmesi çok önemlidir. Bunun için güvende gereklidir. Güven mutlaka olmalı ama, tabii ki kontrolde olmalı. Biz bu esasla çalışıyoruz. Bizler Bundan sonraki eğitim ve iş hayatınızda da başarılar diliyorum" dedi.



Öğrencilerin 4 yıl boyunca yapacakları meslek hakkına teorik bilgeler aldıklarını dile getiren FÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Handan Karakaya ise, "3 aylık staj döneminde kıymetli müdürlerimin ve çalışanlarının desteğiyle öğrenmiş olduğunuz teorik bilgilerim birimlerde ve saha çalışmalarında pratiğe dökeceksiniz. Sizler bizlerin buradaki temsilcileriniz, bizleri laikiyle temsil edeceğinize inanıyor hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Toplantıya, İl Müdürü Suat Kentç, FÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Handan Karakaya, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çetin Özmen, Şube Müdürü Mahmut Şahin ve stajyer öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ