Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Stk'lar Suriyeli Kadın ve Çocuklar İçin Bir Araya Geldi

Elazığ'da Stk'lar Suriyeli Kadın ve Çocuklar İçin Bir Araya Geldi

49 dakika önce

Elazığ'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Suriye'de esir tutulan kadın ve çocuklar için bir araya geldi.

Elazığ'da Stk'lar Suriyeli Kadın ve Çocuklar İçin Bir Araya Geldi, System.String[]
Elazığ'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Suriye'de esir tutulan kadın ve çocuklar için bir araya geldi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Elazığ Şubesi tarafından Suriye'de kadınların ve çocukların yaşadığı zulme dikkat çekmek amacıyla, etkinlik düzenlendi. Öğretmenevi önünde Suriye'de son kadın ve çocuk özgür kalıncaya dek sloganıyla düzenlenen etkinliğe STK'lar'la birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte sloganlar atılarak Suriye'de esir tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılması istendi.

Dünya Kadınlar Gününde Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını belirten İHH Elazığ Kadın Sorumlusu Nevin Ertay, "Bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Suriye hapishanelerinde acı içerisinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok. Vicdan hareketi tüm çocuklar yaşasın diye dili, inancı ve ırkı farketmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen herkes için onurlu bir yaşam isteyen merhamet hareketidir" dedi.

Geçen yıl bugün dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya gelerek vicdan konvoyu oluşturduğunu aktaran Ertay, "10

binin üzerinden kadın Suriye sınırında buluşmuştu. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın, erkek bir aradayız. Bizler dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak hukuksuzca tutulan, cinsel saldırı ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:50 Kaynak: İHA

Suriye, Elazığ, Güncel
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