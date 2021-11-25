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Elazığ'da streç filme sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da streç filme sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi

25.11.2021 13:50
Elazığ'da streç filme sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada streç filme sarılı 2,5 kilo uyuşturucuyla ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada streç filme sarılı 2,5 kilo uyuşturucuyla ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmada, M.S.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince takibe alınan şüpheli, yol kontrol noktasında durduruldu. Şüpheli narkotik köpeği 'Salgın'ın yardımıyla arandı. Aramada, şüphelinin çantasında streç filmle sarılı halde 2 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli M.S.K. ise gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Elazığ'da streç filme sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi

Uyuşturucu, Jandarma, Elazığ, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da streç filme sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da streç filme sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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