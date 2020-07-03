Elazığ'da su ana terfi hattında çalışma - Son Dakika

Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde konut inşa sahasından geçen su ana terfi hattının 500 metre uzunluğundaki bölümünde deplase çalışması başlatıldı.



Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında TOKİ tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde başlatılan konut inşa sahasından geçen su ana terfi hattında deplase çalışması gerçekleştirmeye başladı. Konut inşa sahasından geçen ve şehrin su ihtiyacının temin edildiği pompa istasyonları bağlantısı sağlayan ana terfi hattının 500 metre uzunluğundaki bölümü binlik çelik borularla konut inşa sahası dışına taşındığı bildirildi.



Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından Karşıyaka Mahallesi kentsel dönüşüm konut inşa sahasından geçen 500 metrelik su ana terfi hattının deplasesine ilişkin çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir. Deplase çalışmalarımız gün içerisinde tamamlanacaktır. Daha önceden de açıkladığımız üzere 4 Temmuz Cumartesi günü saat 07.00 itibariyle şehir geneline su verilmeye başlanacaktır" denildi. - ELAZIĞ