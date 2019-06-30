Son Dakika Haberleri: Elazığ'da su motoru çalan 2 kişi tutuklandı
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Elazığ'da su motoru çalan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da, su motoru çalan 2 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da su motoru çalan 2 kişi tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da, su motoru çalan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alayaprak Mahallesi'deki bir bahçeden su motoru çalınması üzerine çalışma bşlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu motorun sanayi sitesinde bir dükkana satıldığını tespit etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler su motorunu çalan 2 kişinin kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı..
Çalınan su motoru, sahibine iade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:19 Kaynak: AA
Jandarma, Elazığ, Güncel
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