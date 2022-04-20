Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor - Son Dakika
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Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor

20.04.2022 22:07

Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş katılımlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş katılımlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik, asayiş ve trafik ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Başta İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi (Hozat Garajı) olmak üzere kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi yapılırken aynı zamanda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı.

Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor
Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor
Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor
Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor
Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor
Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor
Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor
Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da suçlulara göz açtırılmıyor - Son Dakika


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