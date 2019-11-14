Son Dakika Haberleri: Elazığ'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Elazığ'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Elazığ'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da, yazlık olarak kullanılan villalardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da, yazlık olarak kullanılan villalardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gölardı köyünde yazlık olarak kullanılan villalardan farklı tarihlerde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe alınan B.G. ve C.K. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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