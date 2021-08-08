Elazığ'da sulama havuzunda mahsur kalan sansarın kurtarılma anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Elazığ'ın Ağın ilçesinde sulama havuzunda mahsur kalan sansarı plastik boru yardımıyla kurtaran kişi, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İlçede Badem Adası mesire alanında görevli Necati Yıldız, duyduğu sesler üzerine çevrede yaptığı incelemede 2 metre derinliğindeki sulama havuzunda bir sansarın mahsur kaldığını gördü.

Sansarı kurtarmak için harekete geçen Yıldız, genişliği bulunan uzunca bir boruyu havuza doğru uzattı.

Sansarı içine girdiği boru ile havuzdan çıkarmayı başaran Yıldız, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Yıldız AA muhabirine, sulama havuzunda bir sansarın mahsur kaldığını gördüğünü belirterek, sansarın su içmek için havuza girdikten sonra dışarı çıkamadığını düşündüğünü söyledi.

"Sansarın yırtıcı ve saldırgan olduğunu biliyorum ancak insanlık namına onu havuzdan boru yardımıyla kurtardım. Yırtıcı da olsa sevimli bir hayvan." diyen Yıldız, sansarı kurtarmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yıldız, benzer durumları geçmiş yıllarda da yaşadığını dile getirdi.