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Elazığ'da sünnet şöleni

1 saat önce

Elazığ'da "41 Kere Maşallah" projesi kapsamında dezavantajlı çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi.

Elazığ'da sünnet şöleni, System.String[]

Elazığ'da "41 Kere Maşallah" projesi kapsamında dezavantajlı çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi.

Elazığ Belediyesi ve İstanbul Avrasya Elazığlılar Derneği tarafından hazırlanan proje çerçevesinde 100 çocuk için düzenlenen şölende ilk olarak çocuklar ve aileleri için süslenen araçlar Mehteran Takımı eşliğinde şehir turu attı.

İstanbul Avrasya Elazığlılar Derneği Başkanı Abdullah Şekeroğlu, Elazığ'da çocukları sünnet ettirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sosyal farkındalık hatta sorumluluk projemize 41 çocukla başlayalım istedik. Ancak memlekete gelince talep arttı. Biz de çok mutlu olduk ve onları kabul ettik. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz. Birincisini gerçekleştirdik, bundan sonra her yılın 26 Ağustos'un da geleneksel haline getirip bunu şölen halinde kutlamaya ve çocuklarımızı sünnet ettirmeye devam edeceğiz."

İstanbul, Avrasya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:34 Kaynak: AA
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