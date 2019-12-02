Son Dakika Haberleri: Elazığ'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika

Elazığ'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

6 saat önce

Elazığ'da vatandaşların ihbar ettiği şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, boş çıktı.

Elazığ'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, System.String[]

Elazığ'da vatandaşların ihbar ettiği şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, boş çıktı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde Gazi Caddesinde bulunan öğrenci yurdunun cam kenarında şüpheli bir çantayı fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerin gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, caddeyi çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine çağrılan bomba imha ekibi, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Büyük bir gürültü ile patlayan şüpheli çanta boş çıktı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:26 Kaynak: İHA
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