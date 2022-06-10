Elazığ'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Elazığ'da şüpheli ölüm

10.06.2022 00:18
Elazığ'da şüpheli ölüm

Elazığ'da bir şahıs evinin balkonunda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Elazığ'da bir şahıs evinin balkonunda tüfekle vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan mahalle ve ev sakinleri balkona gittiklerinde M. Y.'nin yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da şüpheli ölüm
Elazığ'da şüpheli ölüm
Elazığ'da şüpheli ölüm
Elazığ'da şüpheli ölüm

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da şüpheli ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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