Elazığ'da şüpheli paket alarmı - Son Dakika

Elazığ'da şüpheli paket alarmı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş hanı önüne bırakılan şüpheli paket, ekipleri alarma geçirdi.

Olay, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Sarmaşık sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar iş hanı önünde gördüğü şüpheli paket üzerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, bomba uzmanını ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, bomba imha uzmanı inceleme yaptı. Yapılan incelemede şüpheli paket boş çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.