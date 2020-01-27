Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

6 saat önce

Elazığ'daki depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi, enkaz kaldırma çalışması başlatılacak.

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Elazığ'daki depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi, enkaz kaldırma çalışması başlatılacak.

Elazığ'da 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son kişinin cenazesine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Bina sahiplerinin enkazda başka birinin olmadığını teyit ettiği öğrenildi.

İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm personele teşekkür etti.

Hayatlarını kaybedenler için dua eden arama kurtarma ekipleri, daha sonra bölgeden ayrılmaya başladı.

41 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 45 kişi enkazdan altından kurtarıldı.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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