Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan 3 ceset çıkarıldı - Son Dakika
Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan 3 ceset çıkarıldı
6 saat önce
Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmalarında bugün 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmalarında bugün 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Önceki gün Sivrice ilçesi merkezli 6.8 şiddetinde meydana gelen depremde Elazığ'da bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde Halaylı Sokak'ta bulunan 4 katlı Dilek apartmanı enkaz alanında ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden gün içinde yapılan çalışmalarda şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı.
Öte yandan, Dilek apartmanı enkazı altında en az 6 kişinin olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ
Son Dakika Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı: 5 ilde ciddi tehlike var Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı