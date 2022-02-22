Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü - Son Dakika

Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü
ELAZIĞ Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık Köyü mevkiinde dağ keçileri görüldü. O anlar ise yöre sakinlerinin cep telefonuna saniye saniye yansırken dağ keçilerinin toplu bir şekilde gezdikleri görüldü.
Engebeli arazide bir süre gezen sürü halindeki dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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