Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi

Elazığ'da Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi

19 dakika önce

Elazığ'da ehliyetine el konulanlara yönelik Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) başladı.

Elazığ'da Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi, System.String[]
Elazığ'da ehliyetine el konulanlara yönelik Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi kapsamında alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan sürücülere yönelik düzenlenen SÜDGE başladı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Atar, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Murat Mamur, Eğitimci Dr. Murat Turan ve SÜDGE İl Koordinatörü Ayhan Altun katılımıyla bugün başlayan eğitimin, yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi.

30 kursiyerin katıldığı eğitim programı hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uzm. Dr. Ali Atar " Müdürlüğümüz SÜDGE İl Koordinatörlüğü eğitimi bugün itibarı ile başlamıştır. Eğitim ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve 14.09.2004 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 25583 sayılı resmi gazetede belirtilen kriterler doğrultusunda yapılmaktadır. Eğitim ile ilgili olarak sağlık müdürlüğümüz tarafından daha önce basın ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden vatandaşlarımıza yönelik gerekli duyurular yapılmıştı. Yaklaşık 3 ay sürecek olan SÜDGE'de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan sürücüler katılmaktadır" dedi.

Eğitim programının süreci hakkında bilgiler aktaran Dr. Atar " Bir psikiyatri uzmanı, psikolog, pratisyen hekim trafik eğitimcisi ve polis memuru tarafından verilecek olan bu eğitimi fırsata çevirmemiz gerekmektedir. Başta alkol olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan uzak durmanın nasıl başarılması gerektiği öğrenilerek, bundan sonraki yaşantımıza tatbik edilmelidir. Burada edineceğimiz davranışların kalıcı kılmak üzere hem kendimize hem de çevremize faydalı olmaya çalışmalıyız. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü olarak siz değerli katılımcılarımız ile birlikte üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirerek, karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle kursumuzu başarılı bir şekilde tamamlayacağımızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

Merkez, İl Sağlık Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
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