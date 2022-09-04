ELAZIĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 3 YARALI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 3 YARALI

04.09.2022 15:22

ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu Mollakendi mevkiinde meydana geldi. 23 LH 773 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü N.A.'nın kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralı ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. (DHA)

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Mollakendi, Tragger, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 3 YARALI - Son Dakika
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