Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

04.08.2022 17:33
Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak dururken, kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak dururken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAS 036 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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