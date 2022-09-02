Elazığ'da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

02.09.2022 10:49
Elazığ'da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bisiklete çarptı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırklar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ara sokaktan çıkan bisiklete çarptı. Kazada bisikleti kullanan kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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