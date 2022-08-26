Elazığ'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

26.08.2022 15:49
Elazığ'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak dururken, kazada sürücü hafif yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak dururken, kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, merkez Cumhuriyet Mahallesi Fethi Ahmet Baba Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DU 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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