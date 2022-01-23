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Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika

Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

23.01.2022 11:57
Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ile birlikte süs havuzları dondu.

Elazığ'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ile birlikte süs havuzları dondu. Donan bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte geçtiğimiz günlerde yaşanan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Sıcaklığın düşmesi ile kent genelindeki süs havuzları da dondu. Hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 4 ile 9 derecelere kadar düşerken, bazı ilçelerde ise termometreler gece saatlerinde eksi 18'leri gösterdi. Sıcaklığın düşmesi ile birlikte Kültür Parktaki süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yoğun kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaparak buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği koşundan uyarılarda bulundu.

Elazığ son yılların en soğuk kışlarından birini yaşadığını dile getiren vatandaşlardan Ömer Faruk Macit, "Elazığ, son 20 yılın en çetin kışını yaşıyor. Şu anda bütün havuzlar ve su göletleri donmuş vaziyette. Çok soğuk bir kış geçiriyoruz. Özellikle Kültür Parkta kartpostallık görüntüler var. Parkın içindeki havuzların çoğu da donmuş. Hava soğukluğu hissedilen eksi 15 derece vardır" dedi.

Yusuf Benli ise "Elazığ'da son yılların en soğuk kışını yaşıyoruz. Hava sıcaklığı geceleri eksi 18 dereceye kadar düşebiliyor. Şu anda Kültür Parkta görmüş olduğunuz bütün havuzlar donmuş durumda. Rahmet yağıyor diğer yandan hava eksi derecelere düşüyor" diye konuştu.

Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

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Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika
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