Üye Girişi
Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika

Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

23.01.2022 22:42

Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı Elazığ'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ile birlikte süs havuzları dondu.

Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ile birlikte süs havuzları dondu. Donan bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte geçtiğimiz günlerde yaşanan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Sıcaklığın düşmesi ile kent genelindeki süs havuzları da dondu. Hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 4 ile 9 derecelere kadar düşerken, bazı ilçelerde ise termometreler gece saatlerinde eksi 18'leri gösterdi. Sıcaklığın düşmesi ile birlikte Kültür Parktaki süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yoğun kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaparak buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği koşundan uyarılarda bulundu.

Elazığ son yılların en soğuk kışlarından birini yaşadığını dile getiren vatandaşlardan Ömer Faruk Macit, "Elazığ, son 20 yılın en çetin kışını yaşıyor. Şuanda bütün havuzlar ve su göletleri donmuş vaziyette. Çok soğuk bir kış geçiriyoruz. Özellikle Kültür Parkta kartpostallık görüntüler var. Parkın içindeki havuzların çoğu da donmuş. Hava soğukluğu hissedilen eksi 15 derece vardır" dedi.

Yusuf Benli ise "Elazığ'da son yılların en soğuk kışını yaşıyoruz. Hava sıcaklığı geceleri eksi 18 dereceye kadar düşebiliyor. Şuanda Kültür Parkta görmüş olduğunuz bütün havuzlar donmuş durumda. Rahmet yağıyor diğer yandan hava eksi derecelere düşüyor" diye konuştu.

Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

YORUMLAR
500

Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika


Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak         
22:45
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15

Son Dakika Haberleri
22:28 Son Dakika: İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak
22:25 Kızının hamile kalmak istememesine sinirlenen kadın, 2 çocuk yaptı
22:14 Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye vereceği para
22:13 Ankara-Bolu yolunda saatlerdir mahsur kalan vatandaş araçlarını terk edip gittiler
22:10 Şener Şen ile İlyas Salman barıştı
21:48 A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama
21:34 Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hüzünlendi
21:32 Victor Nelsson'dan takım arkadaşlarına tarihe geçecek ayar
21:05 İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın
21:03 Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 22:49:41. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement