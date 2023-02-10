Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ 'da hasarlı binalar tespit edilerek tahliye edilmeye başladı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada - Son Dakika

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