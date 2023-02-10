Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada - Son Dakika
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Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada

10.02.2023 10:32

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin büyük yıkım yaşattığı Elazığ'da sarsıntıların ardından boşaltılan bir binanın beşik gibi sallandığı görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Acil yıkım kararı alınan binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ'da hasarlı binalar tespit edilerek tahliye edilmeye başladı.

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Hürriyet Caddesi'nde boşaltılan bir binanın beşik gibi sallanması çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ACİL YIKIM KARARI ALINDI

Acil yıkılma kararı alınan binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken, en kısa zamanda yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada - Son Dakika
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