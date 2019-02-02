Elazığ'da Tanker Devrildi: 1 Yaralı
19 dakika önce
Elazığ'da virajı alamayan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Elazığ
'da virajı alamayan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kazada, Elazığ- Diyarbakır
karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 72 EP 229 plakalı zift yüklü tanker sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA
Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı
Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı
Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu
Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı