Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ'da Tanker Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da tanker devrildi: 1 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da virajı alamayan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Elazığ'da tanker devrildi: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da virajı alamayan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kazada, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 72 EP 229 plakalı zift yüklü tanker sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, Yerel
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